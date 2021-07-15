РИАМО - 15 июл. Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков заявил, что проверки соблюдения организациями из сфер услуг требований о вакцинации от Covid-19 планируют начать в столице с четверга, сообщает «Интерфакс».

Заниматься контролем будут органы исполнительной власти Москвы и территориальное управления Роспотребнадзора по столице. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

Ранее столичные власти обязали вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли, услуг, транспорта и других контактных сфер. В противном случае работников отстранят до окончания пандемии или прохождения вакцинации без заработной платы.

Уважительной причиной для отказа от вакцинации является медотвод врача.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию о занижении данных о смертности от Covid‑19. Ранее в СМИ обратили внимание, что статистика оперштаба по коронавирусу и департамента расходится более чем в два раза.

- Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Самолеты будут летать четыре раза в неделю.

- Детский омбудсмен РФ заявила, что говорить о вакцинации подростков от Covid‑19 пока рано. В столице продолжают исследовать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет.

- Врач назвал категории граждан, которым прививка от Covid‑19 спасет жизнь. Есть также категории граждан, которым прививка абсолютно противопоказана.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1787 человек от Covid‑19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 350 031 случай инфицирования коронавирусом.

- 109 пациентов с Covid‑19 умерли за сутки в столице. В Москве выявлено 3966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Еще 7519 человек выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки госпитализированы 1577 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.