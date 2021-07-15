РИАМО - 15 июл. Чат-бот портала mos.ru уже успел ответить на более 1 млн сообщений пользователей в режиме реального времени, виртуальный помощник мгновенно обрабатывает запросы москвичей и быстро помогает получить нужную информацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как правило, горожане интересуются получением госуслуг, изменением или добавлением данных в личном кабинете на mos.ru, а также записью на получение документов.

«Чат-бот на портале mоs.ru — один из примеров использования технологий искусственного интеллекта в городской цифровой экосистеме. Он способен поддержать письменный диалог, выбирая ответы из своей памяти, в которой содержится более 7,7 тыс. статей», — рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чат-бот пользуется технологией искусственного интеллекта, он учится и становится эффективнее каждый раз, когда взаимодействует с пользователями. Если он не уверен в том, что выбрал правильный ответ, то подбирает другие возможные варианты ответов на вопросы пользователя и предлагает их специалисту. Если один из них подошел, оператор в один клик отправляет ответ обратившемуся, а бот вносит это решение в свою базу знаний.

Москвичи пользуются чат-ботом, когда хотят получить быстрый ответ на простые вопросы. С начала июня пользователи больше 5 тыс. раз уточняли, как получить QR-код и записаться на сдачу мазка и антител к коронавирусу. Почти 2,4 тыс. человек спросили, как вводить показания приборов учета воды, а 1120 москвичей спрашивали, как записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.​