РИАМО - 15 июл. Столичные учителя окончили школу профессионального роста молодых педагогов «Новый вектор – 2021», они занимались профессиональным саморазвитием, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Одной из главных тем курса стало социальное партнерство. Участники проекта изучали использование ресурсов системы образования, образовательной политики города и имиджа педагога. Свои навыки улучшили 98 начинающих специалистов.

Также в рамках курса проходили тренинги, круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, деловые игры, образовательные квесты. В ходе самостоятельной работы готовились карты проектов, создан образовательный медиаконтент, проведены исследования коммуникативных навыков молодых педагогов.

«Школа профессионального роста молодого педагога стала для меня площадкой для прокачки своих умений. Там я приобрела много новых инструментов для работы. Получилось задать вектор дальнейшего обучения по разным направлениям. В школе появилось желание делать еще больше и еще круче и даже то, что ты не умел или боялся сделать. Это лучшее место для познания себя!» — сказала учитель математики школы №1861 «Загорье» Аксинья Лешкова.

Для преподавателя истории и обществознания школы №2033 Ксении Ильиной школа помогла найти новые точки роста.

«Темы, посвященные различному роду коммуникаций и медиакультуре, стали основными для профсоюзной школы этого года, и самое главное - были успешно реализованы самими участниками. Каждый, кто посетил профсоюзную школу, нашел то, что необходимо именно ему: новых друзей, знания, больше узнал об образовательной политике или решил усилить карьерный рост... А, значит, все было не зря! Ведь обо всем этом и позволяет задуматься профсоюзная школа «Новый вектор»!» - добавила Ильина.

Особое внимание в рамках проекта было уделено патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. На территории, где проходили обучение молодые учителя, расположена братская могила. Педагоги организовали акцию памяти воинов: читали истории жизни погибших солдат, придумали музыкально-литературную композицию, возложили цветы к памятнику.