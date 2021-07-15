РИАМО - 15 июл. Количество самозанятых в Москве достигло 650 тыс. человек, оно составляет 25% от общего числа таких граждан в России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По его словам, в марте число самозанятых увеличилось на 34 тыс. человек, в апреле — на 31 тыс. Москва более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых на 2021 год. Он был установлен национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Суммарный доход, полученный с начала действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», к 1 июля превысил 199 млрд руб. Это составляет 42% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.
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