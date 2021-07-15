РИАМО - 15 июл. Количество самозанятых в Москве достигло 650 тыс. человек, оно составляет 25% от общего числа таких граждан в России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает расти. Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тыс. человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в марте число самозанятых увеличилось на 34 тыс. человек, в апреле — на 31 тыс. Москва более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых на 2021 год. Он был установлен национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Суммарный доход, полученный с начала действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», к 1 июля превысил 199 млрд руб. Это составляет 42% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.