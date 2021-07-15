РИАМО - 15 июл. На дорогах столицы в вечерний час пик в четверг ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, сейчас дороги загружены на 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На текущий момент проблемы с движением наблюдаются на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Свободно едут Кутузовский, Ленинский проспекты и Звенигородское шоссе.

Причиной пробок зачастую являются ремонтные работы на дорогах. Например, сейчас они проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском и Волоколамском шоссе и др.