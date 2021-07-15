РИАМО - 15 июл. В Бутырском районе столицы продлят пешеходный переход через МЦД-1 на улице Яблочкова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшее время мы планируем приступить к проведению проектно-изыскательских работ по пешеходному переходу через МЦД-1 в районе улицы Яблочкова, дома 35г–37г. Это один из трех внеуличных пешеходных переходов, которые будут построены через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути МЦД-1»,— сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Планируется, что новый переход станет продолжением уже существующего. Сейчас его длина — 40 м, ширина — 4 м. После завершения работ длина перехода составит 55 м, ширина — не более 4 м. Переход оборудуют лифтом, лестничными сходами и накладными пандусами.

Кроме того, потребуется привести в порядок инженерные системы и облицовку наружных и внутренних поверхностей. Срок выполнения работ - 2 года.