РИАМО - 15 июл. В рамках рабочего визита в город Старая Купавна депутат Московской областной думы от партии ЛДПР Кирилл Жигарев посетил социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье», в котором проходят оздоровление и лечение граждане пожилого возраста и инвалиды общего типа, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Депутат пообщался с получателями социальных услуг центра, а также коллективом учреждения. Кирилл Жигарев также провел инспекцию исполнения наказов жителей Богородского городского округа, в рамках которых по инициативе депутата для социально-оздоровительного центра «Акрихин-Здоровье» были приобретены водолечебная бальнеологическая ванна, душ Шарко, терапевтический магнитно-инфракрасный лазерный аппарат, а также проектор и мобильный экран для проведения интерактивных мероприятий. Все оборудование уже установлено и активно используется для лечебных процедур, развлекательных мероприятий.

«В сентябре прошлого года было получено ходатайство от руководства социально-оздоровительного центра с просьбой об оказании содействия в закупке оборудования, а уже сегодня оборудованием имеют возможность пользоваться все получатели социальных услуг учреждения. Главный принцип для нас – оказание реальной помощи жителям Московской области», - отметил Жигарев.