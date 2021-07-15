РИАМО - 15 июл. Опубликована закупка на строительство школы на 825 мест в Ленинском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа будет располагаться в поселке Дрожжино, ЖК «Дрожжино-2».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Ленинского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.