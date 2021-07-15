РИАМО - 15 июл. В Единой инфосистеме в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ по завершению строительства общеобразовательной школы на 825 мест в Коломне, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа откроется по адресу: Коломна, ул. Захарова, д. 18.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.