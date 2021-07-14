РИАМО - 14 июл. Более 9 тыс. жителей Подмосковья внесли предложения по оцифровке «зеленых зон» на портале «Добродел». Они предложили около 1,8 тыс. территорий, которые считают необходимым сохранить, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

До конца опроса, стартовавшего 22 июня, осталось 4 дня.

«Мы призываем граждан высказаться, чтобы мы, правительственные структуры, могли получить наиболее точную картину по зеленым зонам в каждом округе Подмосковья, узнать мнение людей и учесть его в будущей работе», - сказал заместитель председателя правительства области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

На основании результатов опроса определенные «зеленные зоны» будут выбраны и внесены в Региональную геоинформационную систему.

«Наиболее активными стали жители и городских округов Мытищи, Балашиха, Ленинский, Красногорск, Одинцовский. В этих округах в опросе приняли участие от 600 до 1300 человек. Люди предложили оцифровать от 90 до 170 зеленых территорий», - сообщила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Предложить свой вариант необходимо до 18 июля на портале «Добродел». В опросе можно указать 3 зеленые зоны, располагающиеся в населенных пунктах Подмосковья.