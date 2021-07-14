РИАМО - 14 июл. В среду погода в Москве повторила рекорд по теплу для 14 июля, установленный в 1951 году, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

14 июля 1951 года в столице зафиксировали +34,1 градуса.

«Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до +34,1 (в среду - ред.). Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», - написал Тишковец в Instagram.

Накануне в Москве был побит рекорд по жаре 85-летней давности.

Из-за аномальной жары в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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