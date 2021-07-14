РИАМО - 14 июл. Угрозы младшим детям от старших могут говорить о ревности, в этом случае высказывания представляют опасность, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила клинический детский психолог, директор общественной организации «Нелишние дети» Елена Морозова, в случае, если старший ребенок угрожает что-то сделать с младшим, не стоит воспринимать это как шутку.

«Бывают откровенные угрожающие высказывания: с балкона выкинуть, в унитаз спустить, закрыть в какой-то коробке. Не надо воспринимать это как шутку — это реальная угроза. Это говорит о том, что ребенку некомфортно с этими чувствами. Надо постараться их прожить, разрешить ситуацию, показать ребенку, что не только негативные последствия с появлением малыша будут, но и очень много радостных и хороших переживаний», — сказала Морозова.

По ее словам, старшему ребенку нужно дать почувствовать свой новый статус, нужно заинтересовать его появлением второго ребенка, сделать его рождение праздником, радостным событием.

«Он старший, он ответственный, он наделен какими-то правами, чем-то радостным и положительным. Чем больше у ребенка проблем или есть психические отклонения, тем с большей чуткостью, вниманием и заботой нужно отнестись к нему», — сказала Морозова.