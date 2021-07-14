РИАМО - 14 июл. Поликлинику на 750 посещений в день, которую должны были достроить в 2016 году в городском округе Реутов, планируют ввести в эксплуатацию в октябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по возведению медучреждения в 2014 году начала компания ООО «ЭкспертСтрой». Планировалось, что они завершатся через 2 года. Но из-за финансовых проблем застройщика строительство было приостановлено.

В настоящее время на объекте работает 115 человек и 3 единицы специализированной техники. Здание готово на 80%.

«Продолжается внутренняя отделка помещений, устройство инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. Необходимые материалы и оборудование закуплены», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В поликлинике планируется разместить амбулатории, отделения первичной медицинской помощи и профилактики, терапевтического отделения, а также кабинетов врачей узкой специализации.