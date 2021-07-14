РИАМО - 14 июл. Москвичам не стоит ожидать суровой зимы после аномально жаркой погоды летом, сообщает «Интерфакс».

«Те прогнозы, которые у нас уже имеются на предстоящую зиму, говорят о том, что она будет теплее нормы, относительно снежная», — сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что настоящие морозы придут в столичный регион в феврале. Декабрь и январь можно будет назвать европейской зимой - в целом погода в эти месяцы будет теплее нормы на 2-3 градуса.

Пока в Московском регионе продолжается аномальная жара, незначительное снижение температуры ожидается не раньше начала следующей недели.