РИАМО - 14 июл. Столичный суд арестовал на 15 суток 42 человека, которые участвовали в массовой драке мигрантов в районе Кузьминки, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Зеленодольской улице в ночь с 12 на 13 июля. В драке принимали участие порядка 200 мигрантов, значительная часть из них — из стран Средней Азии.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников конфликта. По данным МВД, всего в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека. Иностранцев планируют депортировать из России.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ранее сообщили, что причиной массовой драки мигрантов стал бытовой конфликт.