РИАМО - 14 июл. Прокуратурой Москвы готовится апелляция на приговор, вынесенный Пресненским судом в отношении Эдуарда Биля, известного как блогера Эдвард Бил, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Ранее суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП. Нарушая правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина за рулем Volkswagen получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека.

Блогер встречался с пострадавшей Марией Артемовой, которая пришла в себя, и выплатил ей компенсацию. Сумма компенсации не раскрывается, однако, по данным ряда СМИ, она составила порядка 11 млн рублей.