РИАМО - 14 июл. Конкурс рисунков «Победоносец земли русской» проводится в доме культуры «Юбилейный» столичного поселения Роговское. Мероприятие посвятили 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, великого полководца Александра Невского, сообщается на сайте префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

В конкурсе участвуют ребята из кружка изобразительного искусства «Радуга», которым руководит сотрудница ДК Елена Бисерова.

«В конкурсе приняли участие 12 воспитанников кружка. Победителя выберут по двум категориям голосования: онлайн в группе учреждения в социальных сетях и офлайн. Сама выставка расположена в библиотеке дома культуры. Там можно проголосовать лично», — сказала художественный руководитель дома культуры «Юбилейный» Олеся Загузина.

Конкурс продлится до 18 июля. По его итогам выберут двух победителей.