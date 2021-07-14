РИАМО - 14 июл. В Подмосковье определяют лучших профессионалов сферы в рамках конкурса профмастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области», комитет по туризму региона озвучил победителей в номинации «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», сообщает пресс-служба ведомства.

1 место занял Юра Авагян из «Атлас Парк отель» в Домодедове, 2 — Лейла Гаптрашитова из Moscow Country Club в Красногорске, 3 — Артем Тымчик из Артурс Village & Spa Hotel в Мытищах.

Оценивались навыки сервировки и галантность, доскональное знание меню и понимание нюансов гастрономии, коммуникация и эмпатия, скорость реакции и такт.

В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» принимают участие специалисты туристической сферы, которые сражаются за звания лучших в следующих номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший мастер народного художественного промысла».