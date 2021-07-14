РИАМО - 14 июл. В период работы VI созыва депутаты Мособлдумы ввели 13 новых мер поддержки бизнеса. Всего с 2016 по 2021 год был принят 51 закон в сфере предпринимательства и инвестполитики, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С 2016 года на территории Подмосковья реализуется закон по предоставлению земли без торгов предпринимателям, планирующим крупные инвестпроекты. В VI созыве в закон вносилось 9 изменений. Список объектов, подпадающих под закон, дополнился автозаправками, объектами связи и другими.

Сотни предприятий воспользовались этим законом для того, чтобы развивать молочное животноводство, овощеводство, сырное производство, выращивание кормовых культур.

Землю без торгов получили и компании, взявшие на себе обязанность достроить проблемные объекты. Это два застройщика - в Реутове и Мытищах.

За время работы VI созыва значительно расширились категории налогоплательщиков, имеющие право на региональные льготы. 13 из 23 категорий организаций, подпадающих под льготы, ввели с 2016 по 2021 год. Это компании, занимающиеся строительством, реконструкцией аэропортов и аэродромов, грузоперевозками, НКО и другие.

С 2019 года предприниматели получили возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организации. Ежегодно это право используется на сумму порядка 100 млн рублей.

Порядка 700 ИП впервые зарегистрированные по приоритетным направлениям деятельности (производственная, научная, социальная сферы) пользуются продленными «налоговыми каникулами» со ставкой в 0%.

Московская область в числе первых ввела меры поддержки для самозанятых. «Налог на профессиональный доход» по ставке 4% или 6% могут платить самозанятые, чей доход не превышает 2,4 млн рублей.

В 2020 году на законодательном уровне было закреплено понятие «социальное предпринимательство». В него входят компании, предоставляющие услуги дополнительного образования детей и взрослых, ухода за детьми, а также производящие изделий народно-художественных промыслов.

В реестр социальных предприятий, сформированный по итогам 2020 года, вошло 294 субъекта малого и среднего бизнеса. Среди них: 24 детских сада, 38 медорганизаций и 30 предприятий из категории социально-ориентированного бизнеса. 90 субъектов получили финансовую поддержку.

Благодаря созданию образцовой законодательной базы, регион занимает второе место в России по объему промышленного производства. А в национальном рейтинге инвестклимата – пятое.

В период с 2016 по 2021 годы реализовано около 2,7 тыс. инвестиционных проектов, что позволило создать 245 тыс. новых рабочих мест и собрать 1,6 трлн. рублей налогов в год.