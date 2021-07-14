РИАМО - 14 июл. Деревни Марково и Турыгино Раменского округа будут догазифицированы по президентскому проекту социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках программы до конца октября 2021 года газ бесплатно будет подведен до границ участков 42 домовладений, что позволит подключиться к газу 109 жителям.

«Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит нам подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2 917 населенных пунктов. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Раменском городском округе в программу социальной газификации вошли 174 населенных пункта.

Всего по проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей Подмосковья. В программу входят ранее газифицированные деревни и поселки. До границы участка газопровод будет подведен бесплатно.