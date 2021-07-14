РИАМО - 14 июл. Из-за плановых работ с 16 по 18 июля на железной дороге изменится график движение поездов «Аэроэкспресс» до аэропорта Шереметьево. Часть рейсов отменят, сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Так, 16 июля все рейсы между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом будут ходить по расписанию, за исключением рейса с отправлением в 23:45 – его отменят.

Аэроэкспрессы до аэропорта 17 июля отправятся в 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. А до Белорусского вокзала – в 5:15, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные рейсы отменят.

18 июля все рейсы в аэропорт до 11:35 включительно отменены, кроме рейса в 6:00. Из аэропорта поезда поедут после 11:45.

Во время отмены рейсов до аэропорта и обратно в город можно добраться на экспресс-автобусах, частоту их курсирования увеличат. В час пик они будут ходить каждые 10, а в остальное время – каждые 5 минут.

Автобусы будут делать дополнительную остановку у терминала «Аэроэкспресс» при отправлении из аэропорта.

Поездка на экспресс-маршруте позволит сэкономить время, поскольку автобусы движутся по платной трассе.

Гражданам, прибывшим на Белорусский вокзал, помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Актуальную информацию о движении поездов можно найти на официальном сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении.