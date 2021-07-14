РИАМО - 14 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Вооруженные силы страны на сегодняшний день имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шойгу высказал уверенность в том, что в этом есть большая заслуга ученых и конструкторов, которые смогли сохранить и приумножить научный и военный потенциал России.

Министр отметил, что обеспечен рывок, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году во время послания Федеральному собранию.

«Если говорить о стратегических ядерных силах, то уровень нашей стратегической ядерной силы достиг 83%», — подчеркнул Шойгу.

Он констатировал, что вооружение, техника и обучение военнослужащих сделали российские войска одними из самых современных в мире.