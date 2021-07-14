РИАМО - 14 июл. Программа «Социальная ипотека» продлена на следующий год, сертификат получат также 110 педагогов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева программа «Социальная ипотека» продлена и на следующий год, поэтому приглашаю наших педагогов принять в ней участие. В этом году квота составила 110 человек. Мы уже вручили сертификаты воспитателям и педагогам, до конца лета его получат и молодые учителя», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что эта программа уникальна и дает возможность педагогам решить «квартирный вопрос» и получить собственное жилье.

«Напомню условия программы: государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только оплачивать проценты по кредиту, что не станет серьезным финансовым обременением даже для молодых специалистов», — отметила Каклюгина.