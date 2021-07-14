РИАМО - 14 июл. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода» по обеспечению населения качественной водой из централизованных источников водоснабжения, до 2024 года еще 700 тыс жителей получат чистую питьевую воду, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что на 2021 год определены 11 проблемных точек в ряде муниципалитетов, в которых будут реализованы мероприятия по 18 объектам, что позволит в этом году обеспечить чистой водой 200 тыс. жителей Московской области.

На сегодняшний день в Дзержинском, Одинцовском и Зарайском городских округах завершены мероприятия по строительству и реконструкции объектов, в остальных регионах строительные работы продолжаются.

В городском округе Балашиха проходит 2-й этап ремонтных работ на сетях водоснабжения, расположенных в микрорайоне Железнодорожный. Работы идут с опережением сроков, поэтому порядка 70 тыс жителей Балашихи будут обеспечены качественным водоснабжением уже в сентябре текущего года. Третьим этапом будет строительство и реконструкция объектов водоснабжения в микрорайоне Новский, который завершится в декабре 2021 года.

В Люберцах строительство ПВНС позволит увеличить объем подачи воды из источников АО «Мосводоканала» для 7,5 тыс. жителей. Срок реализации работ - октябрь 2021 года.

В конце года 12 тыс жителей поселка Рыбхоз, Зеленый и деревни Щемилово, расположенных в Богородском городском округе, также будут обеспечены чистой водой. Строительство присоединительного водовода от НС-9 позволит создать запас воды для перспективного развития населенных пунктов. На данный момент уже проложено 5 км труб.

Для 600 жителей деревни Новая Солнечногорского городского округа проходит реконструкция ВЗУ №14, также под реконструкцию попали ВЗУ №4 и ВЗУ №5, расположенные в городском округе Фрязино, которые обеспечивают чистой водой более 27 тыс жителей. Все ВЗУ будут готовы к эксплуатации уже в декабре текущего года.

Осенью благодаря возведению ВЗУ, РЧВ и станции обезжелезивания 3,5 тыс. жителей жилого комплекса «Раменский» будут обеспечены чистой водой. Аналогичные мероприятия проводятся в деревне Дроздово, Ленинского городского округа, где в декабре текущего года состоится завершение работ по возведению ВЗУ, который будет обеспечивать качественным водоснабжением 2,5 тыс. жителей.

Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания Мещерское проходит в Чехове, на сегодняшний день выполнено порядка 30% работы. В декабре по завершению строительных работ в дома более 3,6 тыс. жителей поступит чистая вода.

«Еще один знаковый объект, который мы будем запускать уже в I квартале 2022 года, – это крупный водовод от «Мосводоканала». Первый этап – это поселок Томилино в городском округе Люберцы, второй – поселок Мирный, который на сегодня испытывает большой дефицит воды. С учетом нового строительства в городском округе Люберцы, к 2022 году там возникла бы нехватка воды», — сказал министр.

За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей Подмосковья. Построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в Московской области выросла с 83,2 до 92,4%.