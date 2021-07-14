РИАМО - 14 июл. Рост политической конкуренции в России связан с развитием общества, все больше людей начинают осознавать необходимость участия в политической жизни страны, сообщил РИАМО председатель Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан», избранный член Общественной палаты Московской области VII созыва Олег Сирота.

Ранее Фонд исследования проблем демократии презентовал доклад, посвященный анализу политической конкуренции на предстоящих выборах в России. Эксперты отметили, что политконкуренция имеет неуклонную тенденцию к возрастанию, также было отмечено активное участие самовыдвиженцев в выборах муниципального уровня. По словам исследователей, конкуренция определяется не только регистрацией кандидатов, но и возможностью свободного ведения избирательной кампании в условиях контроля со стороны гражданского общества.

«Люди начинают осознавать необходимость участия в политике. <…> Сегодня без участия в политике, к сожалению, село поднять тяжело. Приходится решать огромное количество проблем, общаться с самыми разными людьми. Поэтому мы так или иначе участвуем во всем этом, недавно создали ассоциацию «Народный фермер», чтобы у нас с коллегами была сильная платформа, благодаря которой нас могли бы услышать», - сказал Сирота.

По словам Сироты, он обратил внимание на рост политической конкуренции в стране, участвуя в масштабном конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Я видел, что люди хотят искренне победить. Большинство победителей конкурса приняли решение идти на выборы в Государственную Думу. Думаю, что это связано в целом с развитием нашего общества», - отметил Сирота.

Общественник также похвалил людей с активной гражданской позицией, которые участвуют в выборах муниципального масштаба в качестве самовыдвиженцев, начинают менять ситуацию с того места, где живут.

«Мне достаточно того, что люди доверили мне представлять их в Общественной палате (Московской области - ред.). Но многие мои коллеги идут в муниципальные депутаты, и это абсолютно нормально. Надеюсь, что мотивация других самовыдвиженцев схожая - менять свою малую родину», - сказал Сирота.

По его мнению, избирательная кампания по выборам в Госдуму будет интересной, а обеспечить честное проведение агитационной кампании поможет гражданское общество.

«Общественных инструментов и платформ для контроля за выборами сегодня в избытке», - заключил Сирота.