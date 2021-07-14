РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. По требованию Балашихинской городской прокуратуры в деятельности 5 частных охранных предприятий устранены нарушения закона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проведенная проверка показала, что в нарушение требований федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», приказа Минздрава России от 26.11.2020 № 1252н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника» выявлены факты несвоевременного страхования частных охранников на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг.

Кроме того, сотрудники 5 предприятий несвоевременно проходили медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, наличие заключений врачей-психиатров и врачей-психиатров-наркологов, выданных частными медицинскими организациями.

На объектах, находящихся под охраной некоторых предприятий, на посту охраны отсутствовали должностная инструкция и личные карточки охранников, выданных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности.

«В связи с выявленными нарушениями руководителям ЧОП внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 должностных лиц», - говорится в сообщении.