РИАМО - 14 июл. В Дмитровском районе столицы в ближайшее время появятся скоропомощный стационарный комплекс больницы, детско-взрослая поликлиника, учебный корпус и станция метро «Лианозово». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что за последние годы в районе благоустроили несколько парков и скверов.

«В парке «Ангарские пруды» обновили площадку для кинопоказов и построили танцевальную. В парке «Вагоноремонт» сделали новую беседку со сценой, шахматный павильон с навесом, расширили площадку для детей», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в ближайшее время в районе откроют станцию метро «Лианозово» и большой транспортно-пересадочный комплекс, скоропомощный стационарный комплекс больницы им. Вересаева, 7-этажную поликлинику на Дмитровском шоссе, которую планируют ввести в строй в 2023 году.

Кроме того, в Дмитровском районе планируют открыть учебный корпус на 250 мест для школы №771. Там начали отделку помещений. Ввести корпус в эксплуатацию планируют в конце года.