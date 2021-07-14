РИАМО - 14 июл. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф в размере 10 тыс. рублей на должностное лицо «Мособлгаза». Его привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил подключения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник «Мособлгаза» не направил в срок, установленный правилами, договор о подключении потребителю из сельского поселения Габовское Дмитровского городского округа.

Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, привлечение к ответственности юридического лица не освобождает от ответственности виновное должностное лицо.

Административное дело завели по статье 1 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение правил подключения).