РИАМО - 14 июл. Окружные власти продолжают держать на контроле строительство социальных объектов в Мытищах. Под руководством заместителя главы администрации Михаила Година прошло выездное совещание, в ходе которого проверили, как возводятся детские сады на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Из трех проверенных объектов самая высокая степень строительной готовности у детского образовательного учреждения на 160 мест, расположившегося на первом этаже жилого дома по улице Стрелковой в мкр. 29.

«Здесь закуплена большая часть технологического оборудования, собрана мебель. Рассчитываем, что к началу августа Госстройнадзор проверит детский сад, и можно будет оформлять документы на ввод в эксплуатацию. Далее нас ждет процесс лицензирования образовательного учреждения. Планируем открыть его в сентябре», — сказал Годин.

На остальных объектах строительство еще ведется. Детский сад на 200 мест на проспекте Астрахова в ЖК «Новое Медведково» к завершающей стадии подойдет в первой половине августа. С учетом оформления документов, получения лицензии на образовательную деятельность открыть его смогут в октябре. А вот дошкольное учреждение на 180 мест на проспекте Астрахова в ЖК «Лидер Парк», скорее всего, откроется только в конце года.

«Это долгострой. Могу сказать, что за последние три недели ход строительства продвинулся, хотя объект мы должны были получить гораздо раньше. Люди сегодня работают, но не так активно, как хотелось бы. Пока застройщик называет сроки строительной готовности – 1 сентября. Но я думаю, что это будет конец октября. Если строительство будет двигаться в том же темпе, то к концу года детский садик можно будет открывать», — отметил Годин.