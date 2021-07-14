РИАМО - 14 июл. Федеральные власти поддержат проект реконструкции 11 очистных сооружений в Подмосковье, общая стоимость работ составляет почти 14 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В своем Instagram-аккаунте Воробьев отметил, что на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в среду решалось несколько очень важных для Подмосковья вопросов.

«Принятое сегодня решение о поддержке реконструкции 11 очистных сооружений избавит от неприятного запаха и улучшит жизнь почти миллиона человек. В три раза меньше загрязняющих веществ поступит в подмосковные реки и Волгу. Своими силами нам сложно было бы потянуть такой проект – он обойдется почти в 14 млрд рублей», — уточнил Воробьев.

Также на встрече обсуждался вопрос дорожного строительства.

«Новые дороги нужны, чтобы отводить трафик от городов и деревень, и строительство трассы от Щербинина до Глебова стало бы спасением для жителей разных частей региона», — отметил Воробьев.

Кроме того, губернатор Подмосковья коснулся вопроса расселения аварийного жилья.

«К сожалению, расселение аварийного жилья по-прежнему одна из главных задач, на которую мы ни в коем случае не закрываем глаза, и будем рады помощи», — сказал он, также поблагодарив федеральные власти за поддержку и внимание к Подмосковью.

8 июля в Подмосковье запустили движение по последнему участку Центральной кольцевой автодороги. Старт движению дал президент России Владимир Путин. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.