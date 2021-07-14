РИАМО - 14 июл. Более 1,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий посетили участники клуба «Активное долголетие» с начала года в Подмосковье. Их организовали в рамках туристического проекта, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Возможностью познакомиться с достопримечательностями региона бесплатно или со скидкой воспользовались свыше 11 тыс. пенсионеров.

Они побывали в Ногинском музейно-выставочном центре, усадьбах Кривякино, Троицкое-Кайнарджи, Дубровицы и Лопасня-Зачатьевское, культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово», Пущинском музее экологии и краеведения и историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье».

Наибольшей популярностью у участников проекта пользовались Коломна, Истра, Серпухов, Рузский и Сергиево-Посадский городские округа.

Гости муниципалитетов смогли посетить женский монастырь Серафимо-Знаменский скит и историко-художественный музей в Домодедове. Организаторы провели путевую экскурсию по Серпухову заездом на Соборную гору и посещение музейно-выставочного центра.

Кроме того, жители Подмосковья старшего возраста, побывавшие в Ступино, увидели местный историко-краеведческий музей и Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. А посетители Истры - Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Наибольший отклик туристический проект получил среди жителей Клина, Мытищ, Химок и Пушкинского городского округа.

На сегодняшний день в проекте «Активное долголетие» состоят 62 тыс. жителей региона старшего поколения.