РИАМО - 14 июл. За первые полгода в поездах ЦППК пассажиры забыли около 200 вещей, самой необычной вещью, забытой за последнее время, стал костюм аниматора, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Одна женщина, возвращаясь с работы на детском дне рождения, забыла в поезде Савеловского направления Московской железной дороги музыкальную колонку и костюм Карамельки – персонажа из мультипликационного сериала «Три кота». Пропажу нашли и вернули ей в течение 5 дней.

Чаще всего пассажиры оставляли портфели, пакеты, кошельки, зонты и головные уборы.

При обнаружении бесхозных вещей работники транспортной безопасности информируют машиниста, оцепляют место и дожидаются сотрудников транспортной полиции, которые забирают предмет.

В случае потери граждане могут обратиться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда. В общественном транспорте советуют внимательнее относиться к своим вещам.