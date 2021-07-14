РИАМО - 14 июл. На время закрытия южного участка Сокольнической линии Московского метрополитена с 17 июля назначены компенсационные автобусы, они будут ходить с интервалами меньше минуты, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С 17 июля по 8 августа закроют станции «красной» ветки от «Спортивной» до «Тропарево». С 5:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы с остановками: Университетский проспект, Университет, Проспект Вернадского, Юго-Западная. Будет запущено 180 автобусов особо большого класса.

Пассажирам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и не перегружать компенсационные автобусы. Для этого лучше воспользоваться альтернативными маршрутами.

Объехать данный участок можно через Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро, а также с помощью станции МЦК «Лужники».

Остановка автобуса на станции метро «Воробьевы горы» будет находиться далеко от прежнего места высадки, поэтому в данную местность желательно добираться другими маршрутами.