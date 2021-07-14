РИАМО - 14 июл. На конкурс грантов мэра Москвы для социальноориентированых некоммерческих организаций в 2021 году поступило 872 проекта, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

«У нас закончена заявочная компания. Сейчас у нас уже пришли к экспертной оценке. Наши эксперты получают проекты в свои электронные кабинеты <...> на конкурс грантов мэра Москвы для социальноориентированых некоммерческих организаций в этом году поступило 872 проекта», — сказала Драгунова в интервью телеканалу «Москва 24».

Она отметила, что в этом году в конкурсе принимают участие и молодые организации, которые ведут свою деятельность не больше полугода.