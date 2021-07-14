РИАМО - 14 июл. С помощью сервиса «Благотворительный портал», который можно найти на официальном сайте мэра столицы, москвичи могут направить деньги на благотворительность онлайн, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«У нас в Москве существует новый цифровой сервис, он называется «Благотворительный портал» на сайте mos.ru. Это новый сервис, ему буквально несколько месяцев, тем не менее там работает все очень просто: фонды туда подают свою заявку со своей программой. Сейчас там 46 фондов, соответственно 46 программ, которые в данный момент собирают деньги», - сказала Драгунова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что взнос можно сделать во время оплаты коммунальных услуг или с помощью приложения.

Главной особенностью сервиса является то, что москвичи могут отследить, на что идут их взносы.