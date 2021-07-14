РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. Прививать беременных от коронавируса, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы Covid-19, рекомендовано в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, вакцинацию можно проводить с 22 недели беременности, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

Частыми проявлениями коронавируса у беременных являются лихорадка, кашель и миалгия с распространенностью от 30 до 97%. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм Covid-19 составляют беременные, имеющие соматические заболевания: хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хроническую болезнь почек, заболевания печени.

Показаниями к госпитализации беременных с коронавирусом во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. При его легкой форме будущие мамы могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации. При ухудшении состояния следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи для транспортировки в специализированный стационар и оповестить своего акушера-гинеколога.

На сегодняшний день на основании многочисленных исследований нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы.

«Частота осложнений беременности не отличается от частоты осложнений у не вакцинированных пациенток. Поэтому вакцинация беременных женщин Гам-КОВИД-Вак при отсутствии их вакцинации до беременности, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы Covid-19 рекомендована в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т.е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения Covid-19 с 22 неделb беременности»,- говорится в сообщении.

Клинические данные по применению вакцины Гам-КОВИД-Вак у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Поэтому, исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины Гам-КОВИД-Вак противопоказано.

При признаках ОРВИ, не подтвержденной или подтвержденной коронавирусной инфекцией беременным, стоящим на учете в женской консультации Балашихинского роддома, следует сообщить о болезни своему акушеру-гинекологу по телефону: 8(965)224-06-66.

Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

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