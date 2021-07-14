РИАМО - 14 июл. Инфекционист Григорий Викулов рассказал, что сейчас в первую очередь надо прививаться от коронавируса, а грипп не является главной проблемой, сообщает Nation News.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для регионов России по вакцинации от гриппа на 2021 год. Там советуют делать прививку против гриппа не ранее, чем через месяц после вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом рекомендуется привить от гриппа до 60% населения и минимум 3/4 из группы риска.

Викулов считает, что сейчас в России грипп не является главной проблемой и в первую очередь надо прививаться от Covid-19.

«Продолжается пандемия Covid-19. Нужно сделать все, чтобы она как можно быстрее закончилась, не произошло наслоение сезонных осенних респираторных инфекций в сочетании с коронавирусом», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что также летом вакцинация от гриппа не проводится. Говорить об этом можно будет только во второй половине сентября.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Самолеты будут летать четыре раза в неделю.

- Детский омбудсмен РФ заявила, что говорить о вакцинации подростков от Covid‑19 пока рано. В столице продолжают исследовать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет.

- Врач назвал категории граждан, которым прививка от Covid‑19 спасет жизнь. Есть также категории граждан, которым прививка абсолютно противопоказана.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1787 человек от Covid‑19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 350 031 случай инфицирования коронавирусом.

- 109 пациентов с Covid‑19 умерли за сутки в столице. В Москве выявлено 3966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Еще 7519 человек выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки госпитализированы 1577 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.