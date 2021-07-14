РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В подмосковных Котельниках обсудили вопрос безопасности передвижения пешеходов на отремонтированном участке дороги в микрорайоне Белая Дача, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В прошлую субботу на открытии многофункциональной хоккейной площадки к главе города обратились жители с дополнительными предложениями по организации мероприятий для безопасности пешеходов и просьбой выйти на место для их проработки. Глава Котельников Сергей Жигалкин отозвался на это предложение и вместе с жителями вышел повторно на территорию у дома №13 в микрорайоне Белая Дача.

Вместе с жителями Жигалкин обсудил вопрос, который касается безопасности передвижения пешеходов на отремонтированном участке дороги, где располагается пешеходный переход в непосредственной близости от автобусной остановки, и так называемой «народной» тропы.

На встрече было рассмотрено несколько предложений, в том числе, и возможность расширения тротуара и ограждение сквозного проезда для машин. Решение этого вопроса будет проработано в администрации города детально. К исполнению планируют приступить в сентябре-октябре этого года.