РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. Водителей Котельников предупредили об опасности на дорогах в жаркую погоду, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В Московском регионе уже длительное время введен «оранжевый» уровень опасности, в том числе и в Котельниках. Министерство транспорта Подмосковья напоминает, что в жаркую погоду растет число ДТП по вине и невнимательности водителей. Так, сотрудники отдела по транспорту совместно с отделом по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере безопасности и правопорядка администрации провели профилактические мероприятия с водителями, занимающимися перевозкой пассажиров.

Водителей предупредили о внимательности за рулем и соблюдении скоростного режима, и раздали памятку «Советы водителям в период жары».

Уважаемые водители! Перед поездкой убедитесь в исправности работы кондиционеров и аккумуляторов и соблюдайте масочный режим при перевозке пассажиров.