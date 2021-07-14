РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В соцсетях запустили флешмоб в поддержку российских олимпийцев, к нему присоединились юные активисты Российского движения школьников из Люберец, исполнив одну из любимых композиций спортсменов, сообщает управление образованием администрации муниципалитета.

К акции подключились школьники из разных регионов страны. Ребята снимали видео и выкладывали получившиеся ролики в социальные сети с хештегами #10песенчемпионов #веримвРоссию #РДШ.

Воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества (старший хор хоровой студии «Юность») и активисты РДШ гимназии №16 «Интерес» разучили популярную песню и исполнили ее в своей, яркой и энергичной манере. Помогли им в этом преподаватель ДДЮТ Светлана Лепорг и учитель гимназии №16 Оксана Якимович.

Активисты РДШ Люберец исполнили песню «Нас не догонят», которая стала одной из десяти любимых композиций, выбранных членами сборной команды России. Также в топ предпочтений спортсменов вошли Государственный гимн РФ, «Все зависит от нас» (Ёлка), «Нас бьют – мы летаем» (А. Пугачева), «Герои спорта» (М. Магомаев), «Есть только миг» (О. Анофриев) и другие.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В состав сборной России вошли 335 спортсменов. В соревнованиях по 33 видам спорта будет разыграно 339 комплектов медалей.