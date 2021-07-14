РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Творческие коллективы городского округа Люберцы стали лауреатами I степени международного конкурса-фестиваля исполнительских искусств «Алые паруса», сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Алые паруса» проходил заочно. В нем участвовали коллективы из России, Беларуси, Канады, Швеции, Германии и других стран. Всего была подана 8 751 заявка.

Театральная студия «Маски» и творческая студия «Арт-проект» из Центра культуры и семейного досуга поселка Томилино городского округа Люберцы стали лауреатами I степени международного конкурса-фестиваля исполнительских искусств «Алые паруса» с литературно-театральным кабаре по стихам А. Вертинского «Моя звезда» и постановкой «Телефон» по стихотворению Корнея Чуковского.

Руководители студий были отмечены благодарственными письмами.