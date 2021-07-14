РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В подмосковных Котельниках в ходе рейда задержали 36 человек, их доставили в отделение полиции, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Продолжается работа по наведению общественного порядка и безопасности на территории городского округа. На днях прошли очередные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с администрацией.

Мероприятия проходили на автовокзале и прилегающей к метро территории с целью наведения порядка в сфере торговли, таксомоторных перевозок и выявления лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ. Также особое внимание было уделено соблюдению масочного режима.

В ходе мероприятия в отдел полиции доставлено 36 человек, составлено 13 административных протоколов, из них 3 за нарушение правил торговли и 4 - за нарушение миграционного законодательства. Задержаны два жителя города Москвы: один за совершение кражи из торгового центра (ст. 158 УК РФ), другой за хранение наркотических средств (ст. 228 УК РФ).