РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали тротуары по 26 адресам, по оставшимся 13 территориям работы завершат до конца августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году на территории округа ведутся работы по устройству и ремонту 39 тротуаров общей протяженностью более 14 км. Из них 12 тротуаров ремонтируются за счет софинансирования из Дорожного фонда Московской области, а 17 — за счет муниципального бюджета.

План ремонта тротуаров формировался на основании предложений жителей, направленных на портал «Добродел», а также по обращениям напрямую в администрацию. В настоящее время работы по ремонту и устройству тротуаров завершены уже по 26 адресам, качество проверят в ходе лабораторных испытаний.

Завершить полностью ремонт тротуаров в округе планируется до конца августа 2021 года.