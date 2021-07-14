РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июл. На будущем МЦД-4 построят новый остановочный пункт Ольгино и проведут масштабную реконструкцию станции Железнодорожная в Балашихе, в ходе реконструкции появятся 4 новые платформы с навесами и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЖД.

Новый остановочный пункт будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная» построят в микрорайоне Ольгино между платформами Кучино и Железнодорожная. Он улучшит транспортную доступность не только жителей данного микрорайона, но и соседних Павлино и Керамик. Здесь построят «островную» платформу с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков, возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2 тыс. кв.м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами.

Строительство остановочного пункта Ольгино поможет разгрузить и станцию Железнодорожная, входящую в число станций с самым большим пассажиропотоком на МЖД. Ежедневно ею пользуются более 60 тыс. пассажиров.

«Перенаправление части пассажиропотока на новый остановочный пункт Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4, где будут возведены 4 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5200 кв .м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что мост обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой улицы Пролетарская и Октябрьская. В результате будет построен крупнейший транспортный хаб, который будет максимально удобен для пассажиров.

В ходе реконструкции старое здание вокзала на станции Железнодорожная, а также платформы №№1 и 2 будут демонтированы. На время работ будет построен временный пешеходный мост через пути с выходом на Привокзальную площадь.