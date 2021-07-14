РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 июл. В рамках программы «Социальная газификация» более 400 жителей смогут подвести газ к своим домам в поселке Загорянский Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Загорянский уже начались строительные работы по догазификации в рамках программы «Социальная газификация».

Также программа «Социальная газификация» будет реализована и в других поселениях городского округа.