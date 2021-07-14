РИАМО - 14 июл. Порядка 800 новобранцев из Подмосковья будут проходить воинскую службу в частях Центрального округа Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Призывники со всей области отправились в Отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, а также в Московское соединение по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии.

Отбор новобранцев проводили сотрудники и военнослужащие ГУ Росгвардии по региону. Молодое пополнение прошло проверку психологов управления вневедомственной охраны.

«По окончании срочной службы каждый желающий сможет остаться в войсках правопорядка на контрактной основе или поступить в высшие учебные заведения Росгвардии», - рассказал начальник отделения учета и комплектования личного состава ГУ Росгвардии по области подполковник Алексей Збродько.

В период осенней призывной кампании представители Росгвардии также будут отбирать пополнение для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.