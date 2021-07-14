РИАМО - 14 июл. Во второй половине июля изменится график движения поездов на МЦД-2, а также Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги. Корректировки расписания связаны с путевыми работами, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По этой же причине с 17 по 18, с 24 по 25 июля и с 31 июля по 1 августа с 00:00 до 12:00 закроют 2 путь на перегоне Савеловский вокзал – Бескудниково. Останавливать движение поездов не планируется, но время отправления и прибытия у части составов изменится. Часть электричек на ремонтируемом участке будет курсировать реверсивно по одному пути с увеличением интервала, а часть пойдет по укороченным маршрутам.

Некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Марк и Бескудниково. Часть электричек уберут из расписания.

Кроме того, с 19 по 23 июля закроют 1 путь на перегоне Дмитров – Каналстрой и на станции Каналстрой. В связи с этим ряд пригородных поездов от/до станций Дубна, Талдом и Савелово проследуют по укороченным маршрутам.

Несколько электричек на участке Большая Волга – Дубна, Голицыно – Звенигород и Одинцово – Можайский вокзал уберут из расписания. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. С их маршрутами и расписанием можно познакомиться на сайте ЦППК.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут и предъявлять проездные документы.

Актуальное расписание электричек можно найти на сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».