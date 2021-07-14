РИАМО - 14 июл. В Сергиево-Посадский роддом поступила женщина 30-ти лет на 39 неделе беременности с коронавирусной инфекцией, пневмонией и гипоксией плода. КТ-исследование показало поражение легких около 75%. Из-за жизнеугрожаещего состояния матери и плода врачами было принято решение сделать кесарево сечение, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

После родов состояние женщины временно стабилизировалось, но через неделю потребовался перевод в реанимацию: развилась тромбоэмболия легочной артерии, а позже присоединился и острый панкреатит.

«Мы успешно провели тромболизис и перевели пациентку на искусственную вентиляцию легких в связи с тяжелой пневмонией и нарастанием дыхательной недостаточности», - рассказал заведующий отделением реанимации Сергиево-Посадского роддома Константин Агафонов.

«На фоне проводимого лечения состояние удалось стабилизировать и перевести в хирургическое отделение. Наличие ранее выявленной тромбофилии у пациентки осложнило подбор антикоагулянтной терапии, кроме того, открылось желудочно-кишечное кровотечение. Для проведения интенсивной терапии и переливания компонентов крови мы снова перевели пациентку в реанимацию. К счастью, операция не потребовалась, вскоре женщина пошла на поправку», - рассказала заведующая 4 инфекционным блоком Сергиево-Посадской районной больницы Светлана Александрова.

В общей сложности женщина провела более 1,5 месяцев в больнице. В удовлетворительном состоянии она была выписана домой к супругу и новорожденному малышу.