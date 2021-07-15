РИАМО - 15 июл. Архангельское - парадная усадьба богатейшего князя и коллекционера Николая Юсупова. В потрясающем роскошью парке выставлены десятки уникальных скульптур, а в Каретной галерее представлены современные средства передвижения XVIII-XIX столетий.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, как путешествовали люди из высшего общества, почему Александра Пушкина упрекали за дружбу с Юсуповым и про уникальный театр, спектакли в котором обходились без актеров. Кроме того, слушатели узнают, почему во время войны с Наполеоном усадьба Архангельское сильнее пострадала от рук местных крестьян, чем от французов.

1:48 — 9:01 На каких каретах разъезжали богачи XVIII-XIX века

9:02 — 11:41 Про грандиозный парк и его скульптуры

11:42 — 13:09 За что усадьбе так досталось от местных крестьян во время войны с Наполеоном

13:10 — 17:40 Уникальный фарфор и галереи-берсо

17:41 — 18:44 Почему Пушкина упрекали за дружбу с Николаем Юсуповым

18:45 — 21:08 Пустая усыпальница и сказочный храм

21:08 — 26:55 Музыка для глаз в театре без актеров

26:56 — 27:51 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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