РИАМО - 14 июл. Подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте 6-18 лет можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Выплаты будут начисляться семьям уже с 16 августа, ряд семей уже получил в личном кабинете на портале предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить на корректность и подтвердить данные», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что дополнительные документы предоставлять не нужно. Выплата не зависит от дохода семьи и не будет учитываться при предоставлении других мер поддержки на детей. При этом она полагается на каждого ребенка в семье.

Также выплата распространяется на детей-инвалидов в возрасте 18-23 лет, которые учатся по общеобразовательным программам.

«Выплата положена на детей от 6 до 18 лет при условии, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет – не раньше 3 июля этого года», – уточнила Каклюгина.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной единовременной поддержке всех семей с детьми в размере 10 тыс. рублей.

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